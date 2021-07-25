الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية الأحزاب ترصد إنجازات القطاع الطبي خلال 7 سنوات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كشف تقرير صادر عن لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما قدمه القطاع الطبي فى 7 سنوات، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عدة مبادرات غيرت حياة المصريين الصحية، وأنقذت الملايين آخرها إعلان الرئيس تكفل الدولة بعلاج مرضى الضمور العضلى، والذى يصل تكلفة علاج الحالة إلى ما يقرب من 35 مليون جنيه بالإضافة إلى مبادرات أخرى منها القضاء على فيروس سي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية، ومبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لأطفال المدارس، ومبادرة القضاء علي قوائم الانتظار، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومباردة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة (نور الحياة) للكشف عن ضعف الإبصار، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وأضاف التقرير أن القيادة السياسية تبنت مبادرة للقضاء على قوائم انتظار العمليات حيث كان يعانى آلاف المواطنين من البقاء لأشهر وربما سنوات في انتظار دورهم لإجراء العمليات الجراحية حتى وإن كانت حالتهم لا تحتمل الانتظار، وأنه بتنفيذ تلك المبادرة أجريت 608027 عملية جراحية وأنه تم استبدال 650.24 مريض للعلاج الدوائى بإجمالى 677.632 مريض مستفيد بمشاركة 395 مستشفى، لافتا إلى أن مبادرة دعم صحة الأم والجنين تهدف الى حماية المواليد من أمراض الالتهاب الكبدى "ب" وبكتريا الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين وأنه تم خلالها تقديم الخدمة الطبية لـ837.498 سيدة.

كما تضمن تقرير لجنة الصحة بالتنسيقية النجاح الكبير الذى حققته الدولة في تنفيذ استراتيجية قوية لمجابهة فيروس كورونا، ونجحت في النهوض بملف العلاج على نفقة الدولة، كما امتدت نجاحتها في قطاع الصحة إلى خارج البلاد حيث قدمت مساعدات ودعم طبي إلى أفريقيا وفلسطين وعدد من دول العالم، ناهيك عن ما تم تحقيقه في قطاع الدواء وعلى رأسه افتتاح أكبر مدينة للدواء فى الشرق الأوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلى الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات.

وبشأن إنجازات الدولة في قطاع الدواء، عدد التقرير العديد من الإنجازات من بينها افتتاح أكبر مدينة للدواء في الشرق الأوسط وتفعيل هيئة الشراء الموحد من أجل توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تعانى نقصا شديدا وإنشاء هيئة الدواء المصرية لتتولى كل ما يتعلق بالدواء في مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية و استحداث إدارة الإمداد الدوائى والطبي المركزية للشئون الصيدلية منذ 2019، إضافة الى بدء تفعيل دور مسئول الإمداد الطبي والدوائى الخاص بالأزمات و توفير أدوية السموم بجميع المستشفيات وعدم حصرها على مراكز السموم و توفير الدولار الجمركي لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلى الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال و اللقاحات.

للإطلاع علي التقرير : 

https://drive.google.com/file/d/1pLiP4dX4_tlHfshkln-_iD8sWOd6rGfk/view

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين القطاع الطبي الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين حياة الصحية قوائم الانتظار

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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