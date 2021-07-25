«أرقام إيجابية ومشروعات».. حصاد نشاط وزارة التخطيط × 24 ساعة

شهد اليوم الأحد، نشاطا مكثفا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وتستعرض “الدستور” أبرز أنشطة وأخبار الوزارة فى السطور الآتية:

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، اليوم الأحد، جانبًا من تدريب المجموعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا"، وأكدت خلاله اهتمام الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة التخطيط بشكلٍ خاص بموضوعات وتطبيقات التنمية المستدامة، فمصر كانت من أوائل الدول التي تطلق رؤية للتنمية المستدامة بشكل تشاركي.

https://www.dostor.org/3520143

فيما ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم توجيه 1.2 مليار جنيه لتنفيذ 7 مشروعات بقطاع النقل فى محافظة الدقهلية، خلال العام المالى الماضى 2020-2021، منها استكمال توسعة وتطوير طريق رافد جمصة/ المنصورة بطول 50 كم بتكلفة 383 مليون جنيه، وتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بتكلفة 300 مليون جنيه.

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وكشفت أيضا أن الحكومة اتخذت 173 إجراءً لدعم المواطنين و167 إجراءً استثنائيا للحد من تداعيات الجائحة على كافة القطاعات المتضررة خلال 15 شهرا منذ بداية ظهور جائحة كورونا فى فبراير 2020، من إجمالى 541 إجراءً شملت 37 فئة مستفيدة و81 جهة مسئولة بداية من 24 فبراير 2020 وحتى الآن.

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وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي الودائع بنسبة 24.6%، لتسجل 5.515 تريليون جنيه خلال شهر مارس 2021 مقابل 4.426 تريليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 1.1 تريليون جنيه.

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وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الغذائية حققت قفزة جديدة بنسبة 9.8% خلال عام 2021، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 125.5 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3519672