«مستثمري أسيوط» تثمن إتاحة 41 مليون يورو من ألمانيا لتطوير التعليم الفني

ثمن المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إتاحة بنك التعمير الألماني مبلغ 41 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفني الشامل في مصر.

وأضاف «حمزة» في تصريح لـ«الدستور» أن التعليم الفني له دور كبير جدًا في تحسين جودة الصناعة المصرية، وزيادة التنافسية بين المنتجات المصرية والأجنبية، مؤكدًا أن الاتحاد وجمعياته يولي اهتماما كبيرا لتحسين جودة التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان إتاحة تلك التمويل يرجع إلى زيادة ثقة المؤسسات الدولية الكبيرة في مصر وحكومتها.