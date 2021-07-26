الجامعة المصرية الصينية ودورها فى تنمية العلاقات ندوة بـ الثقافى الصينى.. السبت

يقيم شى يوه وين مدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ، ندوة الصالون الثقافي الصيني" الصين في عيون المصريين" بعنوان "الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة ودورها في تنمية العلاقات المصرية الصينية"، يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021 الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس على Zoom Meeting.

يلقي الندوة كل من الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم الأسبق ورئيس الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، والدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة، ويديرها الدكتور الصاوي الصاوي أحمد أستاذ الفلسفة ومنسق العلاقات الدولية بجامعة بنها ومؤسس الصالون.

وتشهد العلاقات المصرية الصينية تطورا مستمرا في كافة المجالات علي مدار العقود الماضية وتفاهما بين قادة البلدين مصر والصين.

وأثبتت العلاقات المصرية الصينية قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية وساعد على ذلك تميز تلك العلاقات منذ إقامتها بالاتفاق الدائم.

وتخلو هذه العلاقات من أي تعارض في الأهداف الإستراتيجية، وتفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر وتبادلهما التأييد بهذا الصدد.

وتؤكد مصر دائما أن هناك صين واحدة، كما أن الصين تؤيد الرؤية المصرية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية.

وتدخل الصين بقوة فى المشروعات الاقتصادية في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، وقطاعات الطاقة والنقل وغيرها.

وهناك أيضا التعاون الطبى بين الصين ومصر لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومن المأمول استمرار العلاقات الثنائية فى النمو والازدهار.

كما قام المركز الثقافى الصينى بالقاهرة بنقلة حضارية متميزة منذ أن تولى إدارته شى يوه وين المستشار الثقافى بدرجة وزير مفوض العلاقات الثقافية بالسفارة الصينية عام 2017 الذى قام بدور بارز وهام في نشر الثقافة الصينية لدى المجتمع المصرى من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والتى تعقد بصورة يومية سواء فى مقر المركز أو فى أحد مرافق وزارة الثقافة المصرية مثل دار الأوبرا والمجلس الأعلى للثقافة مما أدى إلى تفاعل و امتزاج الثقافتين ومن نماذج هذه الأنشطة الفريدة من نوعها: الصالون الثقافى الصينى "الصين فى عيون المصريين" والذى أشرف بإدارته ويعقد شهريا لتعريف الشعب المصرى بكل ما يتعلق بالمجتمع الصيني من خلال التجارب الشخصية للعديد من الخبراء والمفكرين المصريين الذين زاروا الصين وتعاملوا معها بطرق مباشرة.