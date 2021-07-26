«التعاون الدولى»: مساعى لتوثيق الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزارة التعاون الدولي أن كافة المؤسسات المصرية تسعى إلى توثيق جهود مصر نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لذا أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا مؤخرًا المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع «تويتر» أن هذا التقرير الذي أطلقته وزارة التخطيط مؤخرًا ‏يهدف إلى إلقاء الضوء على جهود مصر في دفع أجندة التنمية المستدامة، حيث أشار التقرير، إلى الدور الذي تلعبه وزارة التعاون الدولي في توفير التمويل التنموي اللازم لتعزيز الإصلاح المستدام.

و‏ضم التقرير المحاور المختلفة التي تستهدفها المشروعات التنموية، من ضمنها تعاون الوزارة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تنفيذ مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة الأجل، بالإضافة إلى الدعم التقني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

و‏تستمر وزارة التعاون الدولي في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال توطيد العلاقات الإقليمية وترسيخ التعاون بين وزارات الدولة والمؤسسات المالية الدولية من أجل توحيد الجهود المحلية والعالمية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعلنت اليوم، أن بنك التعمير الألماني أتاح مبلغ بقيمة 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفني لتنفيذ مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعي وزارة التعاون الدولي، لدعم أولويات التنمية في مصر من خلال الشراكات الدولية.

ويعد اتفاق التعليم الفني الشامل في مصر هو الأخير الذي يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية في عدة قطاعات من بينها التعليم الفني والمهني.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يدعم جهود الدولة في تطوير التعليم الفني لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف، بما يعزز تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد؛ والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.