تطوير علاج للقضاء على السرطان

يعتبر مرض السرطان من الأمراض التى تتربع على عرش الأمراض المسببة للوفاة في العالم، الأمر الذي دفع الكثير من العلماء للبحث عن علاجات فعالة للشفاء من هذا المرض الخبيث.

ووفقا لما ذكرته مجلة "Cancer Discovery" يسعي عدد من العلماء إلى تطوير علاجًا فعالًا للعديد من أنواع السرطان، حيث تمكن فريق من الباحثين من تطوير علاجًا جديدًا يمكن أن يكون فعالًا لأنواع مختلفة من السرطانات.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن العامل العلاجي يُظهر فعالية عالية في المختبر ، من خلال تعطيل المسار البيولوجي الذي يساعد على بقاء خلايا السرطان نشط داخل جسم الإنسان.

من جانبه، قال الدكتور جيان جين، الأستاذ في مستشفى "ماونت سيناي" في الولايات المتحدة، إن الدراسة تعد ترجمة لنتائج العديد من الدراسات للوصول إلى علاجات فعالة للسرطان للمرضى ذات أولوية قصوى.

كيف يعمل العلاج الذي توصل إليه العلماء؟

أوضح الباحثون، أن العلاج عبارة عن جزيء مُصمم هندسيًا، أطلق عليه اسم (MS21)، يتسبب في تدهور إنزيم آخر يعرف باسم (AKT)، وهو إنزيم نشط بشكل مفرط في العديد من أنواع السرطان.

واستطاع العلاج الجديد في تحقيق استجابات كبيرة علي عدد من الفئران الذي تمت التجربة عليهم، الأمر الذي قد يعطي آمالًا للكثير من مرضى السرطان حول العالم.

العلاج النفسي.. أحد أسباب الشفاء من السرطان

ويؤثر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطانات على الحالة النفسية، فوفقًا للكثير من الدراسات الطبية أكدت أن الإكتئاب والقلق من المشاكل النفسية التي تؤثر على مرضى السرطان.

وأشار الأطباء، أن العلاج النفسي لمرضى السرطان، من الأسباب الرئيسية لنجاح العلاج الدوائي، حيث أنه يسرع ويحسن من عملية الشفاء، من خلال تعديل السلوك وزيادة فكرة تقبل المرض والعلاج أيضًا، حيث يلجأ الأطباء إلى مجموهات الدعم النفسي لمرضى السرطان.