الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنواصل ضرباتنا الجوية في أفغانستان

الجنرال كينيث ماكينزي
الجنرال كينيث ماكينزي

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي: أن بلاده ستواصل ضرباتها الجوية دعما للقوات الأفغانية في حال استمرت هجمات حركة طالبان.

وقال ماكينزي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد - إن انتصار حركة طالبان ليس حتميا وهناك طريق قد يصل بنا إلى حل سياسي للحرب في أفغانستان.

وأشار إلى أن حكومة أفغانستان ستخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار قاس، مبينا في الوقت ذاته أن حركة طالبان تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على قندهار لكن سيتم منعها. 

وفي سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة تقديرها لالتزام منغوليا المستمر بعمليات حفظ السلام في أفغانستان.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبرموقعها الإلكتروني اليوم الأحد خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان رئيس برلمان منغوليا زاندانشاتار ووزير الخارجية باتسيتسيج ، ونائب وزير الخارجية مونكجين أثناء زيارتها العاصمة "أولان باتار" في الفترة من 23 يوليو إلى 25 يوليو.

وناقشت شيرمان خلال زيارتها سبل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في منغوليا وتعزيز سيادتها وتنويع اقتصادها، وسلطت شيرمان الضوء خلال اجتماعاتها على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومنغوليا.

 

واشنطن الولايات المتحدة أفغانستان قائد القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية الجيش الأمريكي

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