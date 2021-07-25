الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاء عامر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سيدة بتهمة نشر أخبار كاذبة

وفاء عامر
وفاء عامر

تقدم شعبان سعيد المحامي موكل من الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار وشهرتها «وفاء عامر» ببلاغ للنائب العام ضد «سارة.ف» بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وذكر البلاغ أن الشاكية فوجئت بنشر أخبار كاذبة وملفقة ضدها بغرض الإساءة والتشهير.

وقامت المشكو في حقها باختلاق أخبار غير حقيقية تدعي فيها بأن الشاكية دهست أحد الأشخاص بسيارتها وأدى الحادث لسقوطه صريعا وادعت أيضا قيام الشاكية بالهرب من المستشفى بمساعدة الحراس الخاصين بها، وكان ذلك على موقع «فيس بوك» على صفحتها الشخصية المسماه (Drsarah Fared).

وأشاعت المشكو فيها حقها بأن أجهزة الدولة تقوم بمجاملة المشاهير والانحياز لهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك غير صحيح لكونها تقوم بعملها دون انحياز للمشاهير أو غيرهم.

وفاء عامر تتقدم ببلاغ النائب العام سيدة التشهير ونشر اخبار كاذبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول بالقاهرة

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

«ريمونتادا حمراء».. الأهلي يهزم الإنتاج بثلاثية

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي

المحكمة تخطر الإنتربول بإدراج 3 متهمين على قوائم المطلوبين في «الجوكر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

صور

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب