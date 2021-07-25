وفاء عامر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سيدة بتهمة نشر أخبار كاذبة

تقدم شعبان سعيد المحامي موكل من الفنانة وفاء أحمد محمد عبد الغفار وشهرتها «وفاء عامر» ببلاغ للنائب العام ضد «سارة.ف» بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وذكر البلاغ أن الشاكية فوجئت بنشر أخبار كاذبة وملفقة ضدها بغرض الإساءة والتشهير.

وقامت المشكو في حقها باختلاق أخبار غير حقيقية تدعي فيها بأن الشاكية دهست أحد الأشخاص بسيارتها وأدى الحادث لسقوطه صريعا وادعت أيضا قيام الشاكية بالهرب من المستشفى بمساعدة الحراس الخاصين بها، وكان ذلك على موقع «فيس بوك» على صفحتها الشخصية المسماه (Drsarah Fared).

وأشاعت المشكو فيها حقها بأن أجهزة الدولة تقوم بمجاملة المشاهير والانحياز لهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وذلك غير صحيح لكونها تقوم بعملها دون انحياز للمشاهير أو غيرهم.