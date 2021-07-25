سرقة زكى فطين عبد الوهاب على يد 4 محتالين

أعلن الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن تعرضه لعملية سرقة في الشارع بعد أن قام السارقون بمغافلته حسبما كتب على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب فطين قائلا: "النهاردة اتعرضت لعملية سرقة فى الشارع حوالى الساعة 3 كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان فقررت اخد تاكسى للبيت عشان ماكنتش قادر أمشي".

وأكمل زكي فطين عبد الوهاب: "قبل ما أوقف التاكسى كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص واحد منهم قالى ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا فى لم الحاجات".

وقال زكي فطين عبد الوهاب: "رجعت البيت أبص فى الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر"، مؤكدًا: "عملية سرقة فى منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان فى جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس".

يذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" الذى شارك فيه مع النجم يوسف الشريف حيث تكون العمل من 15 حلقة وعرض فى رمضان الماضى على شاشة قنوات ON والحياة.

وتعرض الفنان زكي فطين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة أعلن عنها عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث أصيب بورم في المخ وذلك بعد فترة قليلة من شفائه من سرطان الرئة، وكتب زكي فطين عبدالوهاب عبر صفحته "أصدقائي الأعزاء عملت التحاليل والأشعة المطلوبة واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".

ويعد الفنان زكي فطين عبدالوهاب نجل الفنانة الكبيرة الرحله ليلي مراد والمخرج الكبير الراحل فطين عبدالوهاب واحترف التمثيل بعد تخرجه من المعهد العالي للسينما عام 1983 قسم الاخراج وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية الذي صنعت له نجومية كبيرة.