«كانت هتسمني وتتجوز عرفي علشان المعاش».. «عيسى» يرفع دعوى «طلاق» ضد زوجته

تقدم زوج أربعيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى «تطليق» يطالب فيها بتطليق زوجته ومحاكمتها بتهمة الخيانة ومحاولة قتله بالسم.

وقال «عيسي.ع» في دعواه رقم ٤٧٢٢ لسنة ٢٠٢١: «مر على زواجنا عشر سنوات كاملة وأثمر عن إنجاب طفلين تتراوح أعمارهم بين ٧ و٤ سنوات، فكنت لها الزوج المثالى فلم أبخل عليها في كل متطلبات الحياة وبرغم ذلك طوال هذه السنوات وهي تتلذذ فى إفساد حياتنا، فمع أي مشكلة كانت تحدث بيننا تترك المنزل وتغادر وتترك صغارها وترفض العودة إلا بعد محاولات كثيرة من الأهل والأقارب».

وأضاف: «آخر مشكلة حدثت بيننا كانت بسبب اصطحابها للجيران وأولادهم داخل شقتنا ومعاناتى فى أخذ قسط من الراحة بعد عمل شاق طوال اليوم، فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة وقمت بطردها نهائيا من الشقة بعد سبها لي بأبشع الألفاظ أمام الجيران، وبعد ذهابها لمنزل والدها وجدت هاتفها في الشقة، وبالبحث به اكتشفت ارتباطها بأحد الأشخاص بعلاقة عاطفية واتفاقها معه على وضع سم لي في الطعام والزواج منه عرفيا حتى لا ينقطع عنها معاشي فقمت بتحرير محضرا ضدها بمحاولة قتلي ولجأت إلى محكمة الأسرة لتطليقها وإثبات ارتباطها بعلاقة مع أحد الأشخاص».