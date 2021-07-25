محافظ بورسعيد يستقبل مسؤولى المقاولون العرب لاستعراض آخر الأعمال الجارية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، مسؤولى شركة المقاولون العرب بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد؛ لمناقشة سبل التعاون مع الشركة فى عدد من المجالات.

واستعرض المحافظ مع مسؤولى شركة المقاولون العرب عددًا من الموضوعات التى تتعلق بمشروعات الشركة على أرض بورسعيد، والتى تأتى تماشيًا مع أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة وإقامة كبرى المشروعات الخدمية والتنموية حيث تعد شركة المقاولون العرب من أكبر شركات المقاولات الوطنية في مصر والعالم العربي، وتعمل فى مجال البناء والتشييد والمصانع والعقارات السكنية وغيرها.

وأكد محافظ بورسعيد ترحيبه بكافة سبل التعاون مع شركة المقاولون العرب، بما يحقق مشروعات خدمية على أعلى مستوى وتدعم خطة التنمية والتطوير التى تشهدها بورسعيد مؤخرا.

وفي شأن آخر، عقد محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات العمل فى أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ وأعضاء اللجان والأمانات الفنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام والحماية المدنية ومسؤولى التنظيم بالأحياء والدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين ودكتور إيهاب طلبة، رئيس اللجنة الفنية التانية والدكتور محمد الغندور استشارى المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح من كافة الجهات المشاركة فى أعمال لجان التصالح حول مستجدات العمل، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان والأمانات الفنية، حيث جارى الانتهاء من ملفات طلبات التصالح بالمحافظة والبالغ عددها ٣ آلاف طلب بخلاف أحياء الجنوب والغرب.

وأكد المحافظ أنه تمت إزالة عدد ٣٤٣٠ مخالفة بجميع الأحياء منذ بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء لم ينطبق عليها شروط قانون التصالح وجارى إزالة ٢٧٥ مخالفة حتى يتم الوصول لصفر مخالفات بمحافظة بورسعيد.

كما بحث اللواء عادل الغضبان جميع المحاور المُتعلقة بهذا الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالأحياء والحماية المدنية وسُبل تذليلها، مشددا على تكثيف العمل للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح وذلك فى موعد أقصاه 30/8.

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، كما وجه الشكر للجان الفنية والمهندسين والشباب المشاركين فى أعمال لجنة البت فى ملفات التصالح على جهودهم المتواصلة لسرعة انهاء هذا الملف.