16 أغسطس.. انطلاق فعاليات مؤتمر «الثقافة والفنون فى الأردن عبر مئة عام»

تعقد الجامعة الألمانية الأردنية؛ بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية مؤتمرا دوليا بعنوان "الثقافة والفنون في الأردن عبر مئة عام" ؛ وذلك بمناسبة مئوية الدول الأردنية خلال الفترة الواقعة بين الرابع عشر إلى السادس عشر من أغسطس المقبل.

وقالت رئيس الجامعة الدكتورة منار فياض فى بيان صحفي، إن مئوية المملكة مناسبة هامة لتعظيم إنجازاتنا في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتي تعتبر جزءا أساسيا من حضارتنا وموروثنا الثقافي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بثقافتنا وجهود الهاشميين في دفع مسيرة الحركة الثقافية والفنية في المجتمع الأردني، حيث سيكون بمثابة سجل علمي لما قد يأتي بعد هذه الحركة من جميع النواحي الأدبية والبصرية والمجتمعية والتي ستحافظ على النتائج والتطورات الثقافية والفنية الثرية الناتجة عنها.

وأضافت، أنه سيتم خلال المؤتمر رصد الإنجازات الثقافية والفنية الوطنية منذ تأسيس الدولة حتى الآن من خلال البحث عنها وتحليلها وتقييمها والطرق الممكنة للارتقاء بالإنجازات، والبحث عن طرق لتهيئة الأجواء الإبداعية لدخول المستقبل الثقافي من خلال أدوات إبداعية ومبتكرة، بالإضافة إلى توفير بيئة للحوارات واللقاءات الثقافية والاجتماعية.

من جهته بين رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور محمد ياجان فى تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، أن محاور المؤتمر تشمل الأدب الإبداعي والفن والتراث المادي والروحي والثقافة العامة والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى والتجربة الألمانية الأردنية، بالإضافة إلى موضوعات ثانوية تشمل الأدب الإبداعي مثل الرواية والقصة القصيرة والشعر والنقد الأدبي والفن الإبداعي مثل الفنون الترفيهية والموسيقى والمسرح والدراما والفنون الرقمية، والتراث الروحي والمادي والثقافة العامة.

وبين ياجان أن اللجنة العلمية للمؤتمر بدأت باستلام المشاركات وستستمر لغاية الثاني من أغسطس المقبل، لافتاً الى أن المؤتمر سيكون باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والألمانية وستنشر المساهمات والأوراق العلمية في مؤلف خاص بالمناسبة.