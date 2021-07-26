الإثنين 26 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إدراجه على قائمة اليونسكو للتراث.. أبرز المعلومات عن معبد رامابا الهندي؟

معبد رامايا الهندى
معبد رامايا الهندى

أعلنت وزارة الثقافة الهندية، الأحد، أن لجنة التراث العالمي أدرجت معبد "رامابا" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل وفق ما نقلته صحيفة إنديان إكسبرس الهندية: "ممتاز! مبروك للجميع، وخاصة سكان تيلانجانا، يعرض معبد رامابا الشهير الحرفية الرائعة لسلالة كاكاتيا العظيمة، وأود أن أحثكم جميعًا على زيارة المعبد المهيب مع تجربة مباشرة لعظمته".

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن معبد رامايا الهندي:

يقع معبد رودريشوارا المعروف شعبيًا باسم "رامابا"، في قرية بالمبيت في شمال شرق حيدر آباد على بعد نحو 200 كيلومتر منها، في ولاية تيلانجانا.

يقف معبد رامابا بشكل مهيب على منصة ارتفاعها 6 أقدام على شكل نجمة، تحتوي القاعة أمام الحرم على العديد من الأعمدة المنحوتة التي تم وضعها لخلق تأثير يجمع بين الضوء والفضاء بشكل رائع، تم تسمية المعبد على اسم النحات رامابا الذي بناه وربما يكون المعبد الوحيد في الهند الذي تم تسميته على اسم حرفي قام ببنائه. 

الهيكل الرئيسي من الحجر الرملي المحمر، لكن الأعمدة المحيطة بالخارج بها أقواس كبيرة من البازلت الأسود الغني بالحديد والمغنيسيوم والسيليكا.

تم نحت هذه الحيوانات على أنها حيوانات أسطورية أو راقصات أو موسيقيات وهي "روائع فن الكاكاتيا المشهورة بالنحت الدقيق والمواقف الحسية والأجساد والرؤوس الطويلة.

هناك نقش في المعبد يرجع تاريخه إلى 1213 ويقول أنه تم بناؤه من قبل الجنرال ريشيرلا رودرا ريدي ، خلال فترة حاكم كاكاتيا جاناباتي ديف.

معبد معبد هندوسى معبد رامايا الهند اليونسكو

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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