«التضامن»: نعمل على توفير التأمين الصحى والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل وفقا للتوجيهات السياسية على دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تتجه بصفة دائمة على تشجيعهم للإنتاج والعمل، وتسهل لهم جميع الإجراءات فى تحقيق ذلك.

وأضافت القباج فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه قريبا سيتم إقامة معرض تحت عنوان “قريبين لو بعاد” فى القاهرة لعرض المنتجات البدوية من سيناء ومطروح وسيوة والعريش.

وتابعت أن الوزارة توفر للعمالة غير المنتظمة تأمينات صحية واجتماعية، للاتجاه نحو تحقيق الاقتصاد الرسمي.

وأكدت أن معرض ديارنا يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأوضحت أنها تحرص على إقامة معرض ديارنا بشكل دوري بالتعاون مع المحافظين لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.