تجديد حبس عصابة سرقة شقق المطرية 4 أيام

أمرت نيابة المطرية اليوم، بتجديد حبس تشكيل عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب 9 حوادث سرقات من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم بعد التأكد من عدم وجود قاطنيها، وسرقة الأجهزة الإلكترونية وبيعها لدى أحد العمال سيئ النية ويعمل صاحب محل لصيانة الأجهزة الكهربائية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية كما أقروا بارتكابهم 9 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.