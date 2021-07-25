عيد الأضحى يخفض الطلب على الدواجن وتوقعات بانخفاض الأسعار

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى وسط ركود في حركة البيع والشراء.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقراءها حول أسعار السلع.

وسجل سعر الكيلو 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سجل سعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلووسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيه.

وسجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه في المزرعة، وللمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.