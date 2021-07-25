الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عيد الأضحى يخفض الطلب على الدواجن وتوقعات بانخفاض الأسعار

الدواجن
الدواجن

 استقرت أسعار الدواجن في الأسواق بعد انتهاء عيد الأضحى وسط ركود في حركة البيع والشراء.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لقراءها حول أسعار السلع.

وسجل سعر الكيلو 22-23 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سجل سعر المستهلك 25-27  جنيها للكيلو. 

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلووسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيه. 

وسجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه في المزرعة، وللمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

حول أسعار السلع المبارك الأضحى الاسواق الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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