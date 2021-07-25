الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

متى تحجز هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أموال المؤمن عليهم؟

المعاشات
المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر برقم 148 لسنة 2019 ضمانات لهيئة التأمينات لتحصيل أموالها، حيث يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي قبل المصروفات القضائية.

وللهيئة وفقًا للقانون، حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما حظر القانون الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة. واستثناء من ذلك يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق التالية:

1-النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3- المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى. ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5-الأقساط المستحقة للهيئة.

6- الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن ووفقًا لما سبق  يكون لهيئة التأمينات الاجتماعية خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

قواعد سداد دين المؤمن عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية متى تحجز التأمينات الإجتماعية على المؤمن عليه تقسيط المبلغ قانون التأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية الأحوال الشخصية النفقة بنك ناصر الاجتماعي اشتراكات خصم هيئة التأمينات الإجتماعية صرف المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

عقب حل الحكومة وتجميد البرلمان.. احتفالات عارمة في تونس (فيديو)

اقتحام مقار حركة النهضة فى عدة مدن تونسية

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب