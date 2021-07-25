الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

حادث سير
حادث سير

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل دائرة مركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: “أندرواس. ب”، 14 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالوجه، “يوحنا. ب”، 16 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و"دينا. ع" - 38 عاما، مصابة بكسر في الساعد اليمنى، و"بولس ن" - 45 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، تم عمل الإسعافات الأولية لهم وتحويل الأخير إلى سوهاج الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

محافظة عمل طريق اصابة مستشفى

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