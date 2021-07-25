شقيقها يتحدث.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالدقهلية

شهدت قرية شاوه بالدقهلية جريمة قتل في ثاني أيام عيد الأضحى عندما أقدم زوج ويعمل طبيب أسنان بجامعة الدلتا على قتل زوجته بـ11 طعنة وتركها ولاذ بالفرار مع أطفالها الثلاثة.

وكشف الدكتور محمود يوسف، شقيق الزوجة المقتولة لـ"الدستور" أن شقيقته متزوجة منذ 3 أعوام وأنجبت 3 أطفال أصغر أبنائها طفلة عمرها ٥ شهور، وبدأت الخلافات بينهم في الأشهر الأولى من زواجهما بسبب عدم إنفاقه علي المنزل وتطور الأمر حتى أصبح لا ينفق على أطفاله، وحدث خلاف بينهما من قبل أدى إلى ترك شقيقته للمنزل لعدة أشهر بعدما أقدم زوجها علي ضربها وسببلها جروح في وجهها، ليتدخل الجيران لحل المشكلة وعادات إلى منزلها مرة أخرى، لكنه استمر في عدم إنفاقه على بيته وأطفاله.

وفي يوم الواقعة كانت والدتي تتصل باشقيقتي الاطمئنان عليها وكان بينهم مكالمات هاتفية علي مدار اليوم وفي الثالثة فجراً استقبلنا مكالمة من قسم الشرطة تفيد أن شقيقتي وزوجها حصل بنهم مشادة كلامية ويجب علينا الذهاب الى قسم الشرطة لانهاء الأمر وعندما ذهبها أخبرنا أحد رجال لأمن بمقتل شقيقتي وهروب زوجها بعدما سدد لها ١١ طعنة متفرقة.

وأضاف أن شقيقته كانت تعيش بمنزل عائلة زوجها وبرغم أنه قتلها في الساعة الثلاثة فجراً إلا أنها وصلت المستشفي في الخامسة صباحاً ولم يقدم احداً من أسرة زوجها لإنقاذها وقامت الأسرة باخفاء اثار الجريمة واخفاء الهواتف وتنظيف الدماء وأخبروا الطبيب بأن لوح زجاج وقع عليها أثناء تنظيف المنزل، لكن الطبيب أخبرهم أن الجروح ليست من الزجاج وقام بإحضار الشرطة.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة طبيبة إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.