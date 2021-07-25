ضبط دجاج فاسد ومجهول المصدر داخل مجزر بالغربية (صور)

مكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

حملة تموين بالغربية

حملة تموين بالغربية

ونظمت مديرية التموين بالغربية، الأحد، حملة موسعة تمكنت خلالها من ضبط 13 طن دجاج مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مجزر وثلاجة دواجن بمركز زفتى، وتم ضبط والتحفظ على مائتي شيكارة بداخلها 30 عبوة بداخل كل عبوة دجاجة مجمدة بوزن من 1300 جرام حتى 1400 جرام بوزن إجمالى 8 طن تقريبًا، وتم أيضًا ضبط مائتي شيكارة داخل كل شيكارة 25 عبوة بداخل كل عبوة عبارة عن طبق فوم به اوراك دجاج مجمدة بالعظام وزن الكيس 1000جرام باجمالى 5 أطنان، وجميع المضبوطات غير مسجلة بأى علامة تجارية غذائية مخالفأ للقانون وبلغ إجمالي المضبوطات 13 طن دواجن، وجار تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.