الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكافحة الغش التجارى

ضبط دجاج فاسد ومجهول المصدر داخل مجزر بالغربية (صور)

حملة تموين بالغربية
حملة تموين بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

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حملة تموين بالغربية
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حملة تموين بالغربية

ونظمت مديرية التموين بالغربية، الأحد، حملة موسعة تمكنت خلالها من ضبط 13 طن دجاج مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، داخل مجزر وثلاجة دواجن بمركز زفتى، وتم ضبط والتحفظ على مائتي شيكارة بداخلها 30 عبوة بداخل كل عبوة دجاجة مجمدة بوزن من 1300 جرام حتى 1400 جرام بوزن إجمالى 8 طن تقريبًا، وتم أيضًا ضبط مائتي شيكارة داخل كل شيكارة 25 عبوة بداخل كل عبوة عبارة عن طبق فوم به اوراك دجاج مجمدة بالعظام وزن الكيس 1000جرام باجمالى 5 أطنان، وجميع المضبوطات غير مسجلة بأى علامة تجارية غذائية مخالفأ للقانون وبلغ إجمالي المضبوطات 13 طن دواجن، وجار تحرير المحضر  بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

 

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حملة تموين بالغربية
وزير التموين الثروة الحيوانية مركز زفتى حملات تفتيشية السلع الغذائية تموين الغربية سلع مجهولة المصدر علامة تجارية تكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر مكافحة جميع أساليب الغش التجاري التحفظ على المضبوطات عدم صلاحيتها العرض على النيابة محافظة الغربية

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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