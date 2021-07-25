من الإكزيما للطفح بسبب كورونا.. 5 أمراض جلدية تصيب البالغين

تنتشر مشاكل البشرة بشكل كبير خلال فصل الصيف، فوفقًا لأخر القديرات الطبية التي نشرها موقع منظمة الصحة العالمية، فالمرض الجلدي أصبح من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على البالغين.

ففي التقرير التالي يرصد الأطباء بموقع «emedicinehealth» الطبي، أشهر الأمراض الجلدية التي تنتشر بشكل كبير بين البالغين.

الطفح الجلدي الخاص بفيروس كورونا:

ارتبط الطفح الجلدي بعدوى فيروس كورونا، مثل الكثير من الأمراض الفيروسية الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض البكتيرية مثل الزهري.

ويمكن أن تتخذ الطفح الجلدي الخاص بفيروس كورونا أشكالًا مختلفة، حيث حددت دراسة أسبانية من إسبانيا أن هناك خمسة أنواع من الطفح الجلدي، حيث يعتبر النوع الأكثر شيوعًا هو "الطفح الجلدي البقعي".

مرض القوباء:

يعرف باسم "الهربس النطاقي"، وهو مرض جلدي ناتج عن عدوى جدري الماء، يبدأ كإحساس مؤلم غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين إصابة في الجهاز العضلي الهيكلي أو حتى النوبة القلبية.

ويمكن الوقاية من مرض القوباء، إلى حد كبير أو تقليل شدته بالتطعيم، فقد يحد العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات في غضون 48 ساعة من بداية الاندفاع من تطور الألم الشديد والمستمر.

مرض خلايا النحل:

يعرف المرض الجلدي "خلايا النحل" باسم الشرى، وهو أحد أكثر أمراض حساسية الجلد شيوعًا، غالبًا ما يحدث بسبب الأجسام المضادة في مجرى الدم التي تتعرف على المواد الغريبة.

ويظهر هذا الاندفاع فجأة في أي مكان من الجسم على شكل نتوءات بيضاء محاطة بطفح جلدي أحمر شديد الحكة.

مرض الصدفية:

الصدفية هي حالة وراثية التهابية مزمنة يصاب فيها المرضى بنتوءات حمراء مقشرة تتجمع في لويحات على الجسم، ووفقًا للأطباء فمرض الصدفية غير قابل للشفاء.

وهناك مجموعة متنوعة من العلاجات تعتمد على شدة المرض، والتي تختلف من الكريمات الموضعية والتعرض للأشعة فوق البنفسجية للأدوية عن طريق الفم والأدوية عن طريق الحقن.

وذكر الخبراء أنه يصاب مرضى الصدفية بشكل أكثر شيوعًا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

مرض الإكزيما:

الإكزيما هي حالة وراثية مرتبطة بحكة وجفاف في الجلد، وعادة ما يتطور في مرحلة الطفولة المبكرة مع أعراض حكة مزمنة.

تميل الإكزيما إلى الظهور على ثنايا الذراع المقابلة للكوع وعلى ثنيات الساق المقابلة للركبة، كما يعاني العديد من مرضى الإكزيما أيضًا من حساسية الاستنشاق مثل الربو وحمى القش.