الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

غدا.. محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة بدائرة قسم المطرية

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا، محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر على النحو المبين بالتحقيقات. 

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