الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

مصدر: «الإنتربول» يصدر نشرة حمراء لضبط المقاول الهارب محمد علي

الهارب محمد علي
الهارب محمد علي

كشف مصدر أن جهاز الإنتربول المصري بصدد إصدار نشرة حمراء ضد المقاول الهارب محمد علي تنفيذاً لقرار محكمة أمن الدولة العليا طواريء بتكليفه بسرعة ضبط المقاول الهارب الذي يحاكم على ذمة قضية «الجوكر».

وأمرت محكمة أمن الدولة طوارئ بمجمع محاكم طرة خلال محاكمة 103متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم «الجوكر»، بضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء كما وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.

وكشفت التحقيقات أن خلية الجوكر هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وضعت الخلية لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف بالتنظيم ومكوناته. 

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