مباحث المحلة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على شاب مذبوح بالشارع

تكثف مباحث قسم ثان المحله بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب فى العشرينات من عمره مذبوحًا وملقى بالطريق العام بمنطقة الوزارية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب يدعى " أ.ي.ا" فى العشرينات من عمره، مقيم بقرية شبرابابل مصاب بجرح قطعى فى الرقبة وملقى جثة هامدة فى الطريق العام بمنطقة الوزارية.



على الفور، انتقل الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة الكبرى والقوة المرافقة له، وبمعاينة فريق البحث الجنائى للجثة تبين أنها مصابة بجرح قطعى فى الرقبة من سلاح أبيض أودت بحياته فى الحال، وبسؤال جيران الشاب أكدوا أنه كان متغيب منذ أول يوم عيد الأضحى عن منزله عقب عودته من العمل الساعة 5 صباحا، ولم يستدل على مكان تواجده.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمين بقتل الشاب كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام وفرض كردون أمنى فى القرية مسقط رأس الشاب لحين الأنتهاء من التحقيقات.