استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية وفق تصريحات لشعبة الذهب بالغرف التجارية.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 18 يسجل 677 جنيها، وسجل عيار 21 يسجل 789 جنيها، فيما سجل عيار 24 يسجل 902 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6312 جنيها، وسجلت الأونصة الذهب 1802 دولار.

وخلال الأسبوع الماضي ظلت شهية المستثمرون مرتفعة نحو المخاطرة، فيما صعدت الأسهم الأميركية، وشهدت أدوات الخزانة عمليات بيع، وحققت معظم العملات المرتبطة بالسلع الأولية مكاسب، وفي مقابل هذه التطورات تراجع سعر الذهب في البورصات ليغلق عند 1802 دولار في حين كان مؤشر الذهب يقترب من 1810 دولار في بعض جلسات التداول هذا الأسبوع.

ومنذ بداية يوليو 2021، ربح الدولار 0.6% بعد أن ارتفع 2.8% في يونيوومنذ بداية الشهر الجاري، فقدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 18 نقطة أساس، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2020.