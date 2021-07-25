«كوارث المناخ تصل الهند».. أسوأ الفيضانات تغرق البلاد وتهدد حياة الملايين

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، وجود جهود كبرى يقوم بها رجال الإنقاذ في الهند عبر تمشيط الطين والحطام منذ أمس السبت في محاولة يائسة للبحث عن ناجين حيث ارتفع عدد القتلى من الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 115 شخصًا، مع إجلاء ما يقرب من 90 ألف شخص.

وضربت الأمطار الغزيرة الساحل الغربي للهند في الأيام الأخيرة ، تاركة العشرات في عداد المفقودين بالقرب من العاصمة المالية مومباي وتسببت في أسوأ فيضانات منذ عقود في منتجع ولاية جوا.

وقال وزير الصحة في جوا ، فيشواجيت راني: "لقد فقد الناس كل شيء تقريبًا"، مضيفًا أن الولاية لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة منذ نصف قرن.

وقال إن أكثر من ألف منزل أصيب بأضرار جسيمة في المنطقة بسبب ارتفاع منسوب المياه في المنازل.

وكانت فيضانات جوا الأسوأ منذ عقود، وفقًا لرئيس وزرائها، برامود ساوانت، الذي قال إن الرياح الموسمية تسببت في "أضرار واسعة النطاق" ولكن لم تقع إصابات على عكس ولاية ماهاراشترا المجاورة.

ووقع أكثر من نصف القتلى في منطقة رايجاد التي تضررت بشدة جنوبي مومباي ، حيث دمرت الانهيارات الأرضية عشرات المنازل، ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا، فيما يُخشى أن 53 آخرين محاصرون تحت طبقات من الطين.

فقد تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق نهر سافيتري على ضفافه ، مما جعل الوصول إلى مدينة ماهد غير ممكن تمامًا عن طريق البر ، ودفع السكان المذعورين إلى الصعود إلى أسطح المنازل والطوابق العليا للهروب من المياه المتضخمة.

ولم تتمكن فرق القوة الوطنية لمواجهة الكوارث من الهبوط بطائرات هليكوبتر في المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية يوم الجمعة لكنها تمكنت في النهاية من إنقاذ السكان المحليين مع بدء انحسار المياه.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن منتجع ماهاباليشوار على جانب التل سجل ما يقرب من 60 سم (23 بوصة) من الأمطار في فترة 24 ساعة تنتهي صباح الجمعة.

وعملت فرق الإنقاذ والوحدات العسكرية على إجلاء الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل ، لكن عملياتهم تعطلت بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق ، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي بين مومباي وجوا.

وارتفع منسوب المياه إلى ما يقرب من 20 قدمًا (6 أمتار) يوم الخميس في مناطق تشيبلون ، جنوب مومباي ، بعد 24 ساعة من استمرار هطول الأمطار على الطرق والمنازل المغمورة.

وقالت حكومة ولاية ماهاراشترا: "انقطع الاتصال بالمدينة تمامًا بسبب غمر الطرق البرية".

تم إرسال سبعة فرق إنقاذ بحرية مزودة بقوارب مطاطية وسترات نجاة وعوامات نجاة إلى المناطق المتضررة ، إلى جانب غواصين متخصصين وطائرة هليكوبتر لنقل السكان الذين تقطعت بهم السبل، كما تم إجلاء ما يقرب من 90 ألف شخص في ولاية ماهاراشترا حتى الآن.

فيما أصدر مكتب الأرصاد في الهند تنبيهات حمراء لعدة مناطق في الولاية وتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة المقبلة.

وتعتبر الفيضانات والانهيارات الأرضية أمرًا شائعًا خلال موسم الرياح الموسمية في الهند ، مما يؤدي في كثير من الأحيان أيضًا إلى انهيار المباني والجدران سيئة البناء بعد أيام من هطول أمطار متواصلة.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم قبل فجر يوم الجمعة عندما انهار مبنى في حي فقير في مومباي. وجاء الحادث بعد أقل من أسبوع على مقتل 34 شخصا على الأقل عندما هدمت عدة منازل جراء انهيار جدار وانهيار أرضي في المدينة.

وبحسب الوكالة الفرنسية فإن أزمة المناخ تجعل الرياح الموسمية في الهند أقوى ، وفقًا لتقرير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ نُشر في أبريل والذي توقع عواقب وخيمة على الغذاء والزراعة والاقتصاد التي تؤثر على ما يقرب من خُمس سكان العالم.