الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر تحريات أجهزة الأمن في حريق وزارة التنمية المحلية بالدقي

معاينة أجهزة الأمن
معاينة أجهزة الأمن لحريق وزارة التنمية

انتهى رجال الأمن بالجيزة من إجراء التحريات الأولية في واقعة نشوب حريق محدود بمدخل وزارة التنمية المحلية بدائرة القسم، حيث أكدت أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية لجهاز التكييف وراء نشوب الحريق الذي التهم غرفة الأمن ومدخل المصعد الكهربائي، وأنه لا شبه جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل وزارة التنمية المحلية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية متمثلة في اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس حي الدقي وقيادات المحافظة، مدعومين ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية لجهاز التكييف وراء نشوب الحريق الذي التهم غرفة الأمن ومدخل المصعد الكهربائي، وأنه لا شبه جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المعمل الجنائي غرفة عمليات مدير أمن الجيزة وزارة التنمية المحلية اجهزة الامن النيابة العامة غرفة عمليات النجدة السيطرة على الحريق

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