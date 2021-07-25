«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأوليمبية: لا نريد تشتيت انتباهم

«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأوليمبية: لا نريد تشتيت انتباهم
أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى أوليمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفرالشرفا.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الأوليمبياد، للنهاية خاصة أن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتًا إلى أن نسبة الذين شاركوا فى الأوليمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الانتظار حتي انتهاء البطولة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب أن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأوليمبية، حيث استمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد، للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة، وتم الاطلاع على خطط الإعداد، متابعًا: لن نقيم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباههم خلال المنافسات.
وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن البعثة الحالية هى أكبر بعثة أوليمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة.
من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، إن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدًا.
فيما قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو، فيجب التأكد من تأثر فترة الإعداد بسبب كورونا، خاصة أنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين، لافتًا إلى أن الذين صعدوا للأوليمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.
ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الورداني، خلال طلب الإحاطة الذى تقدمت به مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بضروة الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتًا إلى أن مبنى مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.
وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان.
بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، من وزارة الشباب الانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس، وكذلك العمل على الانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفرالشرفا.