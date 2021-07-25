«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأوليمبية: لا نريد تشتيت انتباهم

أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة فى أوليمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفرالشرفا.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة فى الأوليمبياد، للنهاية خاصة أن التقييم لا يتم بالقطعة، لافتًا إلى أن نسبة الذين شاركوا فى الأوليمبياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الانتظار حتي انتهاء البطولة.

وأضاف رئيس لجنة الشباب أن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأوليمبية، حيث استمعت لجميع رؤساء الاتحادات خلال فترة الإعداد، للوقوف على المتطلبات التى تحتاجها البعثة، وتم الاطلاع على خطط الإعداد، متابعًا: لن نقيم البعثة وقت المعركة حتى لا نشتت تركيزهم وانتباههم خلال المنافسات.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن البعثة الحالية هى أكبر بعثة أوليمبية مشاركة فى تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276 مليون جنيه لجميع الاتحادات المشاركة.

من جانبه قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، إن المنظومة الرياضية فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدًا.

فيما قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التى ستحققها البعثة المصرية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو، فيجب التأكد من تأثر فترة الإعداد بسبب كورونا، خاصة أنها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين، لافتًا إلى أن الذين صعدوا للأوليمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية.

ومن ناحية أخرى طالب النائب شريف الورداني، خلال طلب الإحاطة الذى تقدمت به مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بضروة الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتًا إلى أن مبنى مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992.

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات فى تنفيذ مراكز الشباب، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان.

بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، من وزارة الشباب الانتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس، وكذلك العمل على الانتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفرالشرفا.