التحقيق مع متهم بقتل شقيقه في القنطرة بالإسماعيلية

واصلت نيابة الإسماعيلية التحقيق مع متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية عقب نشوب مشادة فيما بينهما تطورت لمشاجرة.

واعترف المتهم بقتل شقيقه بمركز القنطرة، أن خلاف وقع بينه وبين شقيقه المجني عليه، بسبب اقتراض الضحيه مبلغ ألف جنيه وعدم تسديده في الموعد المحدد له، وأخبره صديقه أن شقيقيه اقترض منه المبلغ لشراء مخدرات، وعندما طلب الجانى من شقيقه المجنى عليه المبلغ، حدثت مشادة بينهم، وتطورت المشادة إلي مشاجرة بين الطرفين استخدم أحدهما سلاح أبيض (مطواه) إلا أن المشاجرة تسبب في وفاة أحدهما.

وقررت نيابة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية حبس شاب، قتل شقيقة لخلافات مادية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية خلال مشادة نشبت بينها لخلافات مادية.

ولقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه على يد شقيقه بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية خلال مشادة نشبت بينها لخلافات مادية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من الرائد حسن رضوان، رئيس مباحث القنطرة غرب، يفيد مصرع الشاب "أحمد س.خ" 22 عامًا مقيم بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب خلال مشاجرة مع أخيه، وعلى الفور كلف مدير مباحث الإسماعيلية، فريق بحث برئاسة، رئيس مباحث القنطرة غرب ضم النقباء أشرف جمال ومحمود خليفة بفحص الواقعة ومعرفة ملابساتها.

ونجح فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، والتحفظ علي الجثمان وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.