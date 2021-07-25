محافظ دمياط تتلقى تقريرًا حول جهود مديرية التموين خلال النصف الأول من 2021

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها خلال النصف الأول من العام الحالي.

تضمن التقرير نتائج ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال الستة أشهر الماضية وذلك بإجمالى ٥٩٠٦ محاضر للمخابز والأسواق بعد رصد مخالفات متعددة منها حالات غش تجاري وبيع ازيد من الأسعار المقررة و سلع مجهولة المصدر وأيضًا نقص وزن رغيف الخبز والتصرف فى الدقيق، هذا بالإضافة إلى تحرير ١٥٧ محضرًا للمخابز والبدالين التموينيين ومستودعات الغاز والأسواق ومحال اللحوم والجزارة، وذلك خلال الحملات التى شنتها المديرية تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية قبيل الاستعداد لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وتضمن التقرير نتائج الحملات المُنفذة بكافة المناطق خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، حيث تم تحرير ٥٢٥ محضرا للأسواق والمخابز المخالفة، كما قامت المديرية بسحب عدد ٢٦ عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق ٨٢٪ والنخالة و١٢ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات، كما تم تحصيل مبلغ ٢ مليون جنيه من البدالين غرامات الاستيلاء على المال العام، وكذا تحصيل ما يقرب من ٨٩٠ ألف جنيه أقساط مستحقة على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتمكن ضباط مباحث التموين في محافظة دمياط، برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي من ضبط 322 إسطوانة غاز منزلية ممتلئة سعة الواحدة 12.5 كيلو جرام داخل سيارة نقل بيضاء اللون بقيادة "م.ا.ح"، 45 سنة ومقيم بقرية كفر العاب.

وتم ضبط الاسطوانات أثناء تواجد السيارة وقائدها في نطاق مركز دمياط الجديدة، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه قام بتجميعها من المستودعات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بمحل إقامته بأزيد من السعر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 551 لسنة 2021 جنح دمياط الجديدة.

نص القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من اشترى الدعم لغير استعماله الشخصي، ولإعادة بيع مواد التموين، والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام».

العقوبة التي تقع على أصحاب المخابز المتلاعبين بأموال الدعم، يسبقها عدد من العقوبات الإدارية من مديرية التموين، منها إيقاف النشاط أو إلغاؤه، وتليها ما تم سرده فيما سبق.