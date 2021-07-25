4110 إصابات بكورونا فى المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 4110 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 579272 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 9589 حالة، بينما تم التأكد من 1525 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 543603 أشخاص.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و411 ألفاً و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و471 ألفا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

32 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم, وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.