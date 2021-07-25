6 ملايين و443 إصابة كورونا في إفريقيا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تسجيل حالات كورونا لدى الدول الأعضاء بواقع 6 ملايين و443 ألف إصابة مؤكدة، و163 ألفًا و500 وفاة بينما تعافى 5 ملايين و650 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية"- في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كل البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليونًا و411 ألفًا و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفًا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونًا و471 ألفًا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

32 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولًا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الإصابات الجديدة محلية نزولًا من 13 إصابة قبل يوم، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولًا من 20 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.