إيطاليا تسجل 4743 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 4743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الأحد- أنها رصدت 7 وفيات جديدة جراء الفيروس ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127949 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.123 مليون شخص، بعد تسجيل 1001 حالة شفاء جديدة.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشف أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و411 ألفاً و130 إصابة، اليوم الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و471 ألفا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

32 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 32 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 35 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 5 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 13 إصابة قبل يوم، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 نزولا من 20 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، في بر الصين الرئيسي 92529 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.