إطلالات صيفية مبهجة.. أجمل أزياء مايان السيد فى رحلتها إلى لبنان

تألقت الفنانة الشابة مايان السيد بمجموعة من الإطلالات المبهجة خلال رحلتها إلى لبنان، حيث حرضت على مشاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

أجمل أزياء مايان السيد فى لبنان

نشرت مايان، الأحد، مجموعة من الصور لها فى أمام أحد جبال لبنان، حيث ارتدت توب باللون الروز المبهج، وجيب بستايل البنطال، له فتحات جانبية، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض ليناسب إطلالتها.

من الناحية الجمالية

لم تتكلف مايان السيد، فى وضع المكياج، حيث اختارت ميكاج هادئ، لتبدو أكثر إشراقًا، وعلقت "مايان" على صورها قائلة: "يالله شو حبيتك يا لبنان"، وحازت على إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.

الشعر الكيرلي

تعشق مايان الظهور بستايل الشعر "الكيرلي" فى الكثير من إطلالتها، فهى لا تتخلى عن هذه الإطلالة، خاصة فى رحلتها هذا الصيف ويعد الشعر الكيرلي من الصيحات الرائجة بعالم الموضة والجمال هذا الصيف، حيث توجهت الكثير من الفتيات إليه بعيدًا عن كي الشعر واتلافه بالمكواه.

إطلالات مبهجة

كما سبق وظهرت مايان السيد، بإطلالة كاجول أنيقة فى لبنان، حيث ارتدت تى-شيرت سماوي اللون، ونسقت معه شورت باللون البرتقالي، مع الكوتشي الأبيض فى إطلالة مريحة وفى الوقت نفسه مرسحة.

ونسقت مايان إطلالتها فى العيد، الذى قضته فى لبنان، عبارة عن بلوزة باللون الأخضر الفاتح، مع بنطال جينز، وصففت شعرها بستايل الشعر الكيرلي.

آخر أعمال مايان

شاركت النجمة الشابة فى مسلسل "حرب أهلية"من إخراج سامح عبدالعزيز في سباق رمضان الماضي بطولة النجوم يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي.

كما شاركت مايان فى عدة أعمال درامية أخرى، مثل مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي وصلاح عبدالله وغيرهم، ومسلسل "لعبة نيوتن" بطولة النجوم منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب.