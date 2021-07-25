الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: تخصيص 500 مليون دينار لمجابهة كورونا

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن الحكومة ستخصص نحو 500 مليون دينار لوزارة الصحة، من أجل مجابهة جائحة «كورونا»، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستعمل على توفير الأوكسجين لجميع مراكز العزل الصحي.
وقال الدبيبة - خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد في مدينة سبها وفقا لبوابة الوسط الليبية - إن هناك شحنات من الأدوية لمكافحة فيروس «كورونا» ستأتي تباعًا إلى البلاد، مؤكدًا أنه يواصل جولاته على العديد من المدن والمناطق لمتابعة الأوضاع الصحية.
وأضاف الدبيبة أن كافة العاملين والقطاع الصحي في البلاد «يستحقون الدعم»، مشيرا إلى حاجة المنطقة الجنوبية لتوفير العناصر الطبية والمساعدة لدعم المرافق الصحية بالمنطقة.
كما أكد أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة نقص الكوادر الطبية والمساعدة في المنطقة الجنوبية من خلال الاستعانة بالأطباء والمساعدين الليبيين من مناطق الشمال، مطالبا مدير مركز سبها الطبي بتحديد الأعداد المطلوبة لإتمام الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
ووعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوفير اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز المزيد من مراكز العزل في عدد من المناطق لاحتواء الإصابات جراء تفشي الفيروس.
وأشار الدبيبة إلى زياراته لعدد من البلديات في غرب ليبيا، للوقوف على أوضاع المرافق الصحية ومراكز العزل، لافتًا إلى أن بلدية ترهونة لا تزال تحتاج إلى بعض العناية وتوفير مراكز إيواء للمصابين بفيروس «كورونا».
وأضاف أن الحكومة قامت بفتح عدة مراكز للعزل الصحي في طرابلس وتعمل الآن على تجهيز مراكز عزل إضافية في عدد من المناطق، مرجعا سبب زيادة أعداد المصابين إلى حالة «الارتخاء» لدى الليبيين خلال المدة الماضية والتي ترتب عليها قفل بعض مراكز العزل بعد الموجة الثانية للفيروس.

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