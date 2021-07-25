الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للتأمين» يرصد أهمية مقياس القيمة الدائمة للعميل

مقياس القيمة الدائمة
مقياس القيمة الدائمة للعميل

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادارة اليوم، أهمية مقياس القيمة الدائمة للعميل بالنسبة لشركات التأمين.

وأَضاف المصري للتأمين أن هناك عناصر تعتمد عليها مقياس القيمة الدائمة للعميل منها مايلي: 

أ‌. ينبه الشركة إلى حجم الإنفاق المطلوب منها لاكتساب العملاء

ب‌. يساعد الشركة على تحقيق فهم أعمق لقاعدة بيانات عملائها في الحاضر والمستقبل

ج‌. يمكن شركات التأمين من تصنيف عملائها على أساس القيمة

د. يعزز من تنافسية شركة التأمين

وأوضح أن الحصول على عميل جديد يكلف 5 أضعاف تكلفة الاحتفاظ بعميل حالي. ومع ذلك ، فإن زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 5٪ يمكن أن تعزز الأرباح بنسبة 25٪ إلى 95٪.

وأضاف أن الاحتفاظ بالعملاء ينعكس على الأرباح النهائيةللشركة حيث أن العملاء الحاليين ، لديهم استعداد أكبر لتجربة منتجات جديدة بنسبة 50% ، كما أن لديهم لديهم استعداد أكبر للإنفاق بنسبة 31٪ و ذلك مقارنة بالعملاء الجدد، موضحاً أن حرص شركات التأمين على تقديم منتجات وخدمات جديدة لهذه المجموعة سيبقيها قادرة على المنافسة.

وقال إن حرص شركة التأمين على معرفة قيمة عملائها ومقدار ما يضيفونه إليها أمر ضروري لتقييم نجاحها وما يمكن أن تفعله لزيادة أرباحها.

1. إجراء استطلاعات الرأي وطرح الأسئلة

2. تعزيز خدمة العملاء ونجاح العملاء

3. تصميم منتجات وخدمات ملائمة وسهلة الاستخدام

4. تطوير استراتيجية العميل أولاً.

5. البيع التكميلي Cross-Selling والبيع الإضافي Up-Selling

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين يسعي لتطوير صناعة التأمين في مصر عبر مبادرات متعددة ويعمل علي تنمية القطاع التأميني من خلال تعديل قانون التأمني المصري بالاضافة الي العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في قطاع التأمين وعقد عدة بروتوكولات مع جهات حكومية مختلفة في مصر في إطار دعم صناعة التأمين.

الاتحاد على بيان تعز عملاء عمل عرف انف عقد اليوم خدمات تحقيق تقييم مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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