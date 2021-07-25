الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«قد يهدد الحياة».. كل ما يجب معرفته عن تمدد الأوعية الدموية

تمدد الأوعية الدموية
تمدد الأوعية الدموية

تعتبر مشكلة تمدد الأوعية الدموية من الحالات المرضية الخطرة والتي يجب أن تؤخذ بعين الاهتمام، حتى لا تكلفك حياتك.

وأكد الخبراء أن تمدد الأوعية يظهر بصورة كبيرة في الشرايين الرئيسة في الدماغ، الأمر الذي تسبب في الكثير من المشكلات بالمخ.

ومن جانبهم، سلط الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي الضوء على مشكلة "تمدد الأوعية" التي وصفها الخبراء بأنها من الحالات المرضية المميتة.

ما هو المقصود بتمدد الأوعية الدموية؟

يحدث تمدد الأوعية الدموية بشرايين الجسم، ودائمًا ما تحدث في المخ، نتيجة للعصبية الزائدة والتعرض للضغوط، حيث أوضح الأطباء، أن تمدد الأوعية الدموية الذي يحدث في الشريان الأورطي والدماغ تعتبر خطيرة لأنها يمكن أن يهدد حياة الشخص، فقد يتسبب تمدد الأوعية الدموية في حدوث نزيف حاد داخلي.

وفي حالة إصابة تمدد الأوعية الدموية الدماغية، فقد يعاني الفرد من سكتة دماغية، الأمر الذي يهدد حياة الشخص المصاب.

تحدث المشكلة عند تمزق أحد الأوعية الدموية، حتى لو لم تنفجر، فقد تظل حياة الفرد على المحك لأن تمدد الأوعية الدموية قد يزيد من احتمالية تكوين الجلطات الدموية، وهو أمر يمكن أن يتسبب في انسداد أو إعاقة تدفق الدم عبر الشريان.

هناك أنواع مختلفة من تمدد الأوعية الدموية:

تدفق الدم الأبهري: هو تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي، وفيه  يكون الشريان أكبر من حجمه الأصلي بمقدار 1.5 مرة.

تمدد الأوعية الدموية الدماغية: يحدث في الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم، على عكس تمدد الأوعية الدموية الأبهرية، فإن أي تضخم للأوعية الدموية في الدماغ يعتبر تمددًا للأوعية الدموية.

تمدد الأوعية الدموية البطيني: في هذا النوع من تمدد الأوعية الدموية، يكون جدار القلب منتفخًا، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

أسباب تمدد الأوعية الدموية:

لا يعرف الخبراء الطبيون حقًا أسباب تطور تمدد الأوعية الدموية، ومع ذلك فهناك بعض الأشياء التي من المعروف أنها تساهم في حدوثه. 

فوفقًا للخبراء، قد يولد الشخص بأنسجة تالفة في شرايينه، ويمكن أن تنتفخ هذه المنطقة وينتهي بها الأمر لتمدد الأوعية الدموية.

كما تعتبر الترسبات الدهنية في الجدران الداخلية للشرايين وكذلك ارتفاع ضغط الدم من العوامل المساهمة لأنها تسبب ضغط الدم بشكل كبير على جدار الشرايين.

أوضح الأطباء، أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية من الإناث، كما أن الأفراد المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

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وائل لطفي

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