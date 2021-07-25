الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء .. كاريكاتير «جاهين» في معرض ببيت السحيمي

من تراث الكاريكارتير
من تراث الكاريكارتير

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض لأعمال الفنان الكبير الراحل صلاح جاهين، والذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصري للكاريكاتير، متحف الكاريكاتير بالفيوم، في السادسة مساء الثلاثاء 27 يوليو الجاري  ويستمر حتى الثاني من أغسطس.  

يضم المعرض (40) لوحة أصلية تعرض لأول مرة من أعمال الراحل الكبير صلاح جاهين، وذلك ضمن سلسلة معارض بعنوان: "من تراث الكاريكاتير"، تهدف للحفاظ على تراث فن الكاريكاتير المصري، والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية، وعايشوا وعبروا بصدق عن أهم الأحداث التى مرت على مصر والعالم.

يشهد الافتتاح فنان الكاريكاتير الكبير جمعة فرحات، الفنان الكبير محمد عبلة، الدكتور حسن فداوي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وأسرة الفنان الراحل صلاح جاهين، ويشرف على المعرض الفنانان مصطفى الشيخ وفاروق موسى.

يعقب افتتاح المعرض حفل غنائي تقدمه الفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

صلاح جاهين أحد أبرز كتاب وشعراء وفناني جيله، ولد في شارع جميل باشا في شبرا. كان والده المستشار بهجت حلمي يعمل في السلك القضائي، حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة.

درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق. عمل محرراً في عدد من المجلات والصحف، وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة الأهرام.

كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام رواجاً في السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز 54 اسبوع متتالي. كما كتب أيضاً أفلام أميرة حبي أنا، شفيقة ومتولي والمتوحشة. كما قام بالتمثيل في شهيد الحب الإلهي عام 1962 ولا وقت للحب عام 1963 والمماليك 1965 واللص والكلاب 1962.

صلاح جاهين كاريكارتير بيت السحيمي 40 لوحة صندوق التنمية الثقافية

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وائل لطفي

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