الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل تفحم شقة في حريق برج سكني بالجيزة (صور)

حريق برج سكني بالجيزة
حريق برج سكني بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الأعظم ساقية مكي بدائرة قسم شرطة الجيزة بعد تفحم محتوياتها.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الأعظم ساقية مكي بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق الذي خلف وراءه تفحم محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو وفيات.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار رقم 24 بشارع فرحات المتفرع من شارع البحر الأعظم ساقية مكي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء تابعة لغرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وبعمل التحريات الأولية التي رجحت أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق الذي خلف وراء تفحم محتويات الشقة دون إصابات أو وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

 

شقة سكنية الحماية المدنية أمن الجيزة حريق نشب داخل شقة شارع البحر الأعظم

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

المحكمة تخطر الإنتربول بإدراج 3 متهمين على قوائم المطلوبين في «الجوكر»

إيحاءات جنسية وحرق أموال.. القصة الكاملة لفتاة «كائن الهوهوز» من الشهرة للملاحقة الأمنية

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

مصدر يكشف ملامح حركة ترقيات ضباط الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

صور

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب