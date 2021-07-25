وزير الزراعة: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزارعين والريف المصري، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضًا زيادة الاستثمارات الزراعية القصير يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من ناحية أخرى، رحب "العوضي" بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.

وكانت قد ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة محطات السكة الحديد والمترو.

من جانبها، طالبت النائبة هند حازم بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب، وأيضا وجود مكان لهم داخل القطارات.

وفي السياق ذاته، قال إيهاب أسعد، مدير الأملاك بهيئة السكة الحديد، إن تجهيزات المداخل والمخارج وعمل أنفاق للانتقال بين أرصفة السكة الحديد نقوم بالعمل عليها منذ ٢٠٠٨ ، لافتا إلى أنها ذات تكلفة مالية مرتفعة.