الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الزراعة: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

السيد القصير
السيد القصير

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مستوى المزارعين والريف المصري، كما أن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والتوسع الرأسي باستنباط أصناف تقاوي جديدة وكذلك زيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى دعم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وأيضًا زيادة الاستثمارات الزراعية القصير يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

من ناحية أخرى، رحب "العوضي" بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، وأشاد بالنهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها في كل ربوع الوطن.

وكانت قد ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة محطات السكة الحديد والمترو. 

من جانبها، طالبت النائبة هند حازم بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب، وأيضا وجود مكان لهم داخل القطارات.

وفي السياق ذاته، قال إيهاب أسعد، مدير الأملاك بهيئة السكة الحديد، إن تجهيزات المداخل والمخارج وعمل أنفاق للانتقال بين أرصفة السكة الحديد نقوم بالعمل عليها منذ ٢٠٠٨ ، لافتا إلى أنها ذات تكلفة مالية مرتفعة.

السيد القصير وزير الزراعة لجنة الدفاع مجلس النواب حياة كريمه مبادرة عبدالفتاح السيسي الرئيس الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

المحكمة تخطر الإنتربول بإدراج 3 متهمين على قوائم المطلوبين في «الجوكر»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

ماذا يحدث في تونس؟.. احتجاجات واسعة واقتحام مقرات النهضة ومطالبات برحيل الإخوان

بعد روبى.. شروط حضور حفل أنغام فى المنارة تُثير الجدل

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تتزايد بشكل يومى وسط تجاهل دولى