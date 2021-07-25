وائل حسين مديرًا عامًا للأمانة الفنية للشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»

أصدرت وزيرة الثقافة المصرية الفنانة إيناس عبدالدايم بتعيين وائل حسين مديرا عاما للأمانة الفنية للشعب واللجان بالإدارة العامة المركزية لشؤون الشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك لمدة عام اعتبار من تاريخ صدور هذا القرار.

تعمل هذه اللجان على إعداد أوراق سياسات ترفع للمجلس الأعلى للثقافة لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، وتقديم المشورة لكافة الهيئات والقطاعات والمؤسسات العاملة في الشأن الثقافي.

وتتولى اللجان أيضا عقد ورش عمل وإعداد تقارير علمية لدعم منظومة اتخاذ القرار فى مجالات العمل الثقافى المختلفة وإصدار التقارير السنوية ذات الصلة بسياسات العمل الثقافى.

تعمل اللجان الحالية على مراجعة خطط وتقارير الإنجازات التى تقدمها الهيئات والقطاعات الثقافية الأخرى وتتولى دراستها واقتراح توصيات بشأنها ترفع للمجلس لكى يتخذ بشأنها قرارات ملزمة أو موجهة للهيئات الأخرى.

تنشأ إدارة داخل الشعب واللجان تتولى إدارة عمل لجان السياسات يطلق عليها إدارة تطوير ومتابعة السياسات الثقافية تضم عددا من العاملين المؤهلين لأداء هذا الدور الجديد.

تنشر كل التقارير الخلفية وأوراق السياسات بالمجلس ويتاح تداولها مجانا لأعضاء اللجان عموما ولأعضاء المجلس وللهيئات والقطاعات الثقافية وللمثقفين وتنشر على موقع المجلس أو بوابته الإلكترونية.

قرار التعيين

تأسس المجلس في عام 1956 تحت اسم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية والأهلية فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى؛ الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة.

وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية.. وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.

وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، ويرأس المجلس الأعلى للثقافة وزير الثقافة. ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، فقد أصبح المجلس الأعلى للثقافة العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر من خلال لجانه التى تبلغ ثمانياً وعشرين لجنة، والتى تضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.