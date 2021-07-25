عودة اجتماع المرحلتين الثانوية والجامعية في إيبارشية المنيا

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب أغسطينوس سامي، راعي كنيسة مار جرجس ببني مزار، بدأت الكنيسة في عودة اجتماع المرحلتين الثانوية والجامعية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ الأجتماع بفقرة ترانيم.

وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألقى الأب الراعي محاضرة اللقاء، مختتمًا الاجتماع بالصلاة.