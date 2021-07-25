ضبط لصين سرقا حقيبة من سيدة فى الزقازيق

نجح أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في القبض على متهمين بتشكيل عصابي مكون من 3 أفراد بينما لاذ الثالث بالفرار عقب سرقة حقيبة يد من أحد السيدات أمام منطقة المرور، وتم تسليمهم لأجهزة الأمن، وجار البحث عن المتهم الثالث.

وفوجئت سيدة أثناء سيرها أمام إدارة مرور الشرقية، بثلاثة عناصر إجرامية بخطف حقيبة يد منها وبداخلها مبلغ مالي 4 آلاف جنيه أثناء ركوبها توك توك محاولين الفرار.

واستغاثت السيدة بالمواطنين الذين هبوا على الفور لنجدتها وقاموا بمطاردة اللصوص الثلاثة أعلى كوبري الأحرار ونجحوا في القبض على اثنين منهم بينما لاذ الثالث بالفرار بأن قفز من أعلى الكوبري وبحوزته المبلغ المالي.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير مباحث الشرقية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بضبط الأهالي لاثنين من العناصر الإجرامية عقب خطف حقيبة يد.

وعلى الفور وتنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم عبدالغفار مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم استلام اللصين.

وتم اتخاذ اللازم قانونا لعرضهم على النيابة العامة لبدء التحقيقات.