الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في عيد ميلاد كارول سماحة.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة»

كارول سماحة
كارول سماحة

يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء غدا الاثنين، بعرض الفيلم اللبناني "بالصدفة" في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

الفيلم شارك في الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي 

والفيلم شارك في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصدت بطلة العمل كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

الفيلم يناقش الوجه الآخر لبيروت وحياة العشوائيات 

ويناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، حول رجل أعمال ناجح يعمل في وسائل الاتصال، تنقلب حياته رأساً على عقب بعدما سُرقت حقيبته، فقرر اللحاق باللص حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهناك يواجه عالماً آخر، ويقع في حب شقيقة السارق.

صناع فيلم بالصدفة 

الفيلم من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان، ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة،  بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية  آخر اثنين من كل شهر.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها

يشار إلي أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها اليوم حيث ولدت عام 1972 في لبنان وحصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها من وليد مصطفى، وبدأت حياتها كممثلة مسرح في لبنان إلى أن احترفت الغناء وحصلت علي جائزة ارب ميوزك اورد عام 2004 من دبي. 

نادي السينما البحر المتوسط الفيلم اللبناني بالصدفة مهرجان الإسكندرية السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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