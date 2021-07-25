الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بقتل عامل في مدينة نصر

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاملين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقتلهما أحد الأشخاص بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجنى عليه حول خفره قطعة أرض محل البلاغ، وتشاجرا معه واشتدت الخلافات بينهم.

وأضاف المتهمان أمام مباحث القاهرة، أنه بعد حدوث المشاجرة غادر المتهمان المكان الذى وقعت فيه المشاجرة وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته، مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار، وبتكثيف عمليات البحث تم القبض عليهما.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بمديرية أمن القاهرة، بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى، بالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل حبس عاملين جنح مدينة نصر قاضي المعارضات خفره قطعة أرض

رئيس التحرير

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