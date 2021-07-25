الضرائب تشدد على عدم نشر إعلانات دون وجود بطاقة ضريبية

شددت مصلحة الضرائب على المنشآت والشركات التي تمارس نشاطها في مجال الإعلان بضرورة عدم الإعلان عن أي سلعة أو خدمة إلا بعد التأكد من وجود البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف طالب الإعلان وتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد على كافة أوراق التعامل.

وأكدت المصلحة في بيان لها على ضرورة وضوح الرقم بالإعلان حتى لاتقع هذه المنشآت والشركات تحت طائلة القانون باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتبذل جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.