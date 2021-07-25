الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

التعليم تعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو 2021.. و"طلعت مصطفى" توفر فرص عمل للمتفوقين

التعليم تعلن فتح
التعليم تعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى عن استمرار فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية حتى 31 يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://tansiksec.emis.gov.eg، وهي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مصر متخصصة بمجال التشطيبات.

يتاح التقديم للالتحاق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، للبنين والبنات الذين أتموا الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، بمجموع لا يقل عن 230، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عاماً في أكتوبر 2021 . ويجب على المتقدمين أن يجتازوا اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي مجموعة طلعت مصطفى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتم قبولهم بالمدرسة.

التعليم تعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 

وتحتوي المدرسة على 5 تخصصات، وهي تشطيبات وصيانة معمارية، التبريد والتكييف، الكهرباء، والنجارة، والشبكات المتخصصة للمنشآت. ويحصل خريجو المدرسة على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضاً شهادة معتمدة دوليا من مؤسسة City & Guilds البريطانية، كما يتم توفير العديد من المميزات لهم أثناء فترة الدراسة، مثل التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، توفير الزي المدرسي، وتوفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب، ذلك بالإضافة إلى توفير مجموعة طلعت مصطفى فرص عمل للطلاب المتفوقين.

وتعد مدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من ثمار التعاون البناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة طلعت مصطفى، الشريك الصناعي للمدرسة، والتي تحرص بدورها على الوفاء بمسئوليتها المجتمعية، خاصة في المجال التعليمي، وتبني حزمة من البرامج الخدمية والتنموية ترتكز على خدمة توجهات الدولة الرامية لتوطين التكنولوجيا والمعرفة وتنمية المجتمع وتطويره واستثمار ودعم المهارات البشرية المميزة في شتى المجالات.

وتتيح مجموعة طلعت مصطفى لطلاب مدرسة متولي الشعراوي التدريب العملي في مشروعاتها المختلفة خلال فترة الدراسة، حيث يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى من قبل أفضل المتخصصين في كل المجالات لإكسابهم الخبرات اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، مع منح الطلاب شهادة خبرة من مجموعة طلعت مصطفى وحافزا ماديا لتشجيعهم.

التعليم تعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 

ولا يقتصر دور طلعت مصطفى عند هذا الحد، بل توفر المجموعة فرص عمل للطلاب المتفوقين من مدرسة متولي الشعراوي بعد تخرجهم.

الجدير بالذكر أن مدرسة الإمام متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة حكومية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، وتبلغ مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويتكون المنهج الدارسي المطبق بها من العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي والميداني، ويتم إعداد المناهج من قبل نخبة من الخبراء المتخصصين وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويتم التدريس عن طريق الاستعانة بنخبة من المعلمين تم إعدادهم بشكل جيد لمواكبة التقنيات الحديثة المستخدمة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأساليب التعلم الحديثة المبنية على الجدارات.

التعليم تعلن فتح باب الالتحاق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية 
مجموعة طلعت مصطفى مدرسة متولي الشعراوي مدرسة التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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