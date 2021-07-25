الأحد 25 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شوّه وجهها بماء نار».. ضبط متهم بالاعتداء على طليقته فى العمرانية

حروق
حروق

شوّه زوج وجه زوجته السابقة بمياه النار، بعد أن أقامت دعوى خلع ضده وانفصلت عنه في العمرانية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها حول اتهام ربة منزل زوجها السابق، بإلقاء ماء نار على جسدها بالعمرانية، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده وانفصالها عنه.

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد بإصابة ربة منزل بحروق، نتيجة إلقاء ماء نار عليها، وبسؤالها اتهمت زوجها السابق بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب والقبض عليه. 

وبإجراء التحريات وسؤال المجنى عليها أمام العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع الغرب، أقرت بأنها انفصلت عن المتهم بإقامة دعوى خلع ضده، وتمكنت من الحصول على حكم قضائي بخلعه والانفصال عنه، وأنه قرر الانتقام منها، فانتظرها خلال توجهها بمقر عملها كخادمة، وألقى عليها ماء نار، مما أسفر عن إصابتها بحروق، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل حكم قضائى عقوبات السجن المشدد حجازي مباحث الجيزة تحرير محضر إصابة ربة منزل بحروق اجراء التحريات قسم شرطة العمرانية

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