الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: إنتاج خبز بلدي خلال إجازة عيد الأضحى بـ175 مليونا

وزير التموين
وزير التموين

سددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدي خلال فترة إجازة عيد الأضحى حتى يوم السبت الماضي بإجمالي مبلغ 175 مليون جنيه.

تجدر الإشارة بأن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بناءً على تعليمات الوزير الدكتور علي المصيلحي بسداد أيضاً فارق نقاط الخبز للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الإستهلاكية بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه الأحد  11/7/2021 قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقبل موعد صرفها بعشرة أيام.

يذكر أنه فى وقت سابق، قرر الدكتور علي المصيلحي مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر.

وأصدر وزير التموين قرارا بالتيسير على أصحاب المخابز البلدية، لضمان توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين في كل المناطق، كما قرر إرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن عدد المخابز البلدية، والتي تعمل في إنتاج الخبز المدعم يصل إلى أكثر من 30 ألف مخبز تنتج يومياً بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يصرف لـ 72 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة الدعم.

وتواصل مديريات التموين بالمحافظات والقطاعات الرقابية بالوزارة متابعة عمل المخابز عبر حملاتها التموينية يومياً للتأكد من تسلم المخابز الدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة، حيث إن منظومة الخبز المدعم يتم دعمها بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلي أن هذا المبلغ يتم شراء أقماح مستوردة منه بقيمة 36 مليار جنيه .

وأعلنت وزارة التموين في وقت سابق أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر ونصف الشهر.

وأشارت الوزارة إلى  أنه تم إصدار ألف بطاقة تموينية لفئات محدودي الدخل، ولم يتم غلق باب التظلمات في بطاقات التموين.

وزارة التموين حملات قرار عيد الأضحى صرف التجارة الداخلية مشروع جمعيتي منظومة الخبز وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة وزير التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الخبز المدعم المخابز البلدية 270 مليون رغيف فارق نقاط الخبز وزارة التموين والتجارة موعد صرفها

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