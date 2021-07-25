فيتنام تسجل 7 آلاف و525 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فيتنام، اليوم الأحد، 7 آلاف و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة- وفقًا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية- أنه من بين مجمل الحالات، تم اكتشاف 6 آلاف و9 حالات في مناطق الحجر الصحي والمناطق الخاضعة للإغلاق، فيما تم اكتشاف الـ1516 حالة المتبقية في المجتمع ومصادرها غير معروفة.

ومنذ بداية الموجة الحالية من إصابات "كوفيد-19" في فيتنام قبل 90 يومًا، سُجلت 94 ألفًا و666 إصابة محلية.

وتعد أكبر مدن البلاد، مدينة هوتشي منه، بؤرة تفشي المرض في البلاد حاليًا، إذ سجلت 60 ألفًا و425 إصابة خلال الموجة الحالية.

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليونًا و411 ألفًا و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفًا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونًا و471 ألفًا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.