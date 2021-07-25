الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 7 آلاف و525 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

سجلت فيتنام، اليوم الأحد، 7 آلاف و525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة- وفقًا لصحيفة (في إن إكسبريس) الفيتنامية- أنه من بين مجمل الحالات، تم اكتشاف 6 آلاف و9 حالات في مناطق الحجر الصحي والمناطق الخاضعة للإغلاق، فيما تم اكتشاف الـ1516 حالة المتبقية في المجتمع ومصادرها غير معروفة.

ومنذ بداية الموجة الحالية من إصابات "كوفيد-19" في فيتنام قبل 90 يومًا، سُجلت 94 ألفًا و666 إصابة محلية.

وتعد أكبر مدن البلاد، مدينة هوتشي منه، بؤرة تفشي المرض في البلاد حاليًا، إذ سجلت 60 ألفًا و425 إصابة خلال الموجة الحالية.

 

كورونا حول العالم

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعًا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليونًا و411 ألفًا و130 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و168 ألفًا و466 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونًا و471 ألفًا و28 حالة شفاء.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

علماء الأزهر يستجيبون لدعوة «الدستور»

الأكثر قراءة

بعد روبى.. شروط حضور حفل أنغام فى المنارة تُثير الجدل

ماذا يحدث في تونس؟.. احتجاجات واسعة واقتحام مقرات النهضة ومطالبات برحيل الإخوان

«الجنايات»: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

«معركة بالأحزمة».. فيديو جديد لمشاجرة حمو بيكا في مارينا

السوشيال تنصف الملاك البرئ.. «ميرولا» تبدأ رحلة العلاج من «الخبيث»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

صور

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

محطة تل أبيب

المزيد

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب

الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال تتزايد بشكل يومى وسط تجاهل دولى